A nap képe: Szent Péter és Pál kápolna

A nap képe: A disznóvágás színei

A székelyföldi falvakban sok helyen ma is hagyományosan zajlik a disznóvágás, családi ünnepnek számít. Hajnalban begyújtanak az üstbe, vízet forralnak a kopasztáshoz, utána pedig hagyományosan szalmával perzselik a disznót. Sokkal finomabb lesz tőle a húsa, bőre, szalonnája – tanúsítják többen is. Igaz, ma már a gázpalackos perzseléssel gyorsítják a tevékenységet. Többnyire a disznóvágás egy-egy „késélező” pálinkázás után egésznapos eseménnyé duzzad, míg a hurkák, kolbászok be nem kerülnek az udvaron valahol elhelyezett füstölőbe.