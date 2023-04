A nap képe: Csak 5 percet adj még!

A nap képe: Láng-köd és Lófej-köd az Orionban

Az Alnitak csillag (Orion-öv bal szélső csillaga) körül egy molekuláris gázfelhő komplexus látható, ami két eléggé látványos objektumot is tartalmaz. Közvetlen alatta a Láng-köd található, és a kép majdnem a közepén látható leglátványosabb és talán leghíresebb sötét felhő a Lófej-köd, vagy más néven a Barnard 33 felhő. A képet egy monokróm, asztrofotózásra gyártott kamerával készítettem, amelyhez szűrőket használtam. Az objektumot több mint 7 éjszakán át fotóztam. A gázfelhők ionizált gázok fényspektrumát bocsátják ki és ezeket szűrőkön keresztül le lehet fotózni. A legtöbb gáz a H alfa - azaz a Hidrogén tartományban van - ezek a sárga - narancssárga színek. A piros színek a SII spektrumát tartalmazzák, míg a zöld - zöldeskék színek az OIII tartományban fénylenek. Ezt a színpalettát a NASA fejlesztette ki a HST - Hubble távcsővel készített képek feldolgozására. Ezt a színpalettát utána az amatőr csillagászok és asztrofotósok is elkezdték alkalmazni. A képet az udvaromból készítettem Ímely községből, néha nem a legjobb időjárási körülmények között - sokszor a fátyolfelhők miatt több képemet is ki kellett dobnom. De még így is összesen 26 óra teljes expozíciót fel tudtam használni, aminek köszönhetően szépen kijöttek a köd finom részletei is.