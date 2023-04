A nap képe: Amikor a fotótéma szó szerint a fejedre esik.

2023.04.27. Balázs László

National Geographic Magyarország

Nagyban beszélgetünk a sátortábor közepén, mikor rikácsolást követően a sátorra majd a földre esik valami. A lámpával meg is találtuk a delikvenst, és vacsoráját. Egy erdei sikló elkapott a fán egy csuszkát. Miután megfojtotta jóízűen elfogyasztotta, mit sem törődve a körülötte villogó vakukkal és fotósokkal. Miután végzett és vissza igazította az állkapcsát a nemkis vacsora után, szép komótosan elcsúszott, be a fák közé pihenni. Nála is beütött a kaja kóma.