A nap képe: Tócsarákok

2023.08.22. Dr Halmos Ferenc

Ha a víz több hétig megmarad a pocsolyákban, érdekes rákfélék is megjelenhetnek bennük. A közönséges tócsarák (Branchipus schaefferi) gyönyörű színeivel tűnik ki, de nem túl könnyű észrevenni mert csak 1.5-2 cm hosszú . A kifejlett példányainak farokvillája feltűnő narancsszínű, a nőstények áttetsző petezsákja pedig a szivárvány színeiben pompázik. A petéik nagyon szívósak, mert a víz elpárolgása után is évekig életképesek maradnak a kiszáradt talajban, várva a következő esős és meleg időt. 2 példányt kivettem a sáros vízből és egy miniatür akváriumban fényképeztem le a jó láthatóság kedvéért. Utána visszavittem őket a lelőhelyükre, mert jövőre is jó lenne velük találkozni. Nikon B700 fényképezőgépet és Raynox 250 makroelőtétlencsét használtam a fényképezéshez.