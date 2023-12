A nap képe: Inota, napkelte

2023.12.31. Szalai Attila

National Geographic Magyarország

2023.10.18 Napkelte az inotai hőerőmű hűtőtornyai mellett. A fotó a tornyoktól kb. 3 km-re készült az Inota melletti 181m magasságú Öreg-Kálvária domb tetején egy 600mm-es teleobjektívvel. A nap lencse alakja és torzulásai a különböző sűrűségű és optikai törésmutatójú légrétegeken áthaladó fény nem egyenes áthaladásának köszönhetőek. Az erőmű 1951. november 7-én kezdte meg a próbaüzemét, akkor kapta hivatalos nevét is: November 7. Hőerőmű. A létesítmény névleges teljesítménye teljes kiépülésével 120 MW volt, benne hét gőzkazán és hat turbógenerátor üzemelt. A hűtőtornyok rendelkeznek egy érdekes tulajdonsággal, mely minden bizonnyal megdobogtatja a mellettük elautózó matematikusok szívét. A tornyok alakja ugyanis forgáshiperboloid, melynek különleges jellemzője, hogy vonalfelület, vagyis görbült alakja ellenére egy egyenes szakaszokból álló rács írja le a felületét. Az építészek csak mosolyogva legyintenek, hiszen ők éppen e tulajdonsága miatt kedvelik ezt az alakot. Így ugyanis nem kell hajlított gerendákat használniuk az építkezésnél, végeredményben azonban mégis sima, görbült felülethez jutnak. Az erőművet 2001. december 30-án állították le. A több mint húsz éve bezárt hatalmas ipari létesítmény az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat részeként a 2023 nyár végén új szerephez jutott. INOTA fesztivál néven kortárs elektronikus zenei és fényművészeti fesztivál került megrendezésre, valamint több mozifilm díszleteként is szerepelt (többek között a Szárnyas fejvadász 2049 is itt lett forgatva). [...via krudylib.hu]