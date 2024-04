A nap képe: Triangulum-galaxis

2024.04.07. Misi Róbert

National Geographic Magyarország

A gyönyörű M33 egy közel 3 millió fényévre levő spirálgalaxis a Triangulum csillagképben. 50 ezer fényév átmérője fele akkora, mint szomszédja a Tejútrendszer mérete. A galaxis a Lokális Csoport nevű galaxishalmaz tagja és gravitációs kapcsolatban áll az Androméda-galaxissal. A galaxis tömege 10-40 milliárd naptömeg közé tehető, melynek felét csillagközi anyag, por és gáz alkotja. Ennek köszönhetően csillagkeletkezés aktivitása jelentős a Lokális Csoport két másik spirálgalaxisáéhoz, az Androméda galaxiséhoz és a Tejútéhoz képest. A galaxis karjaiban számos fényes (vöröses) hidrogén emissziós ködösség azonosítható, amelyek erős csillagkeletkezési régiók. A Triangulum jelenleg az Androméda-galaxis felé közeledik és 2,5 milliárd év múlva egy erőszakosabb találkozás következik be. Már kisebb nagyítású távcsővel is látható az Androméda és a Kos csillagkép között félúton, de jó szemmel és kivételes megfigyelési körülmények esetén akár szabad szemmel is észrevehető, ha valaki tudja, hogy hol és mit keressen. Magyarországról egész évben látható, csak áprilisban nem, mert akkor a nappali égbolton van. Technikai adatok: 2023.12.03. SkyWatcher Quattro 250/1000 Newton SkyWatcher EQ-6 R Pro ZWO ASI2600MM Pro kamera Starizona Nexus x0.75 kómakorrektor ZWO ASIair Plus ZWO ASI174MM mini vezető kamera Antlia LRGB V-Pro, Antlia 3nm Ha szűrők 30 óra expóidő Gyöngyös kertváros