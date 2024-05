A nap képe: -14 Celsius-fok

A nap képe: Tű galaxis

Az NGC4565 számú galaxist elnézve egyértelmű miért "Tű" a neve! A galaxis nagyon hasonló a Tejútrendszerünkhöz, mérete is közel azonos 100 ezer fényév átmérőjű és 40 millió fényév távolságban helyezkedik el. Az éléről látható spirálgalaxis fényének egy részét eltakarják a porsávjai. A fotón több 2 milliárd fényévnél távolabbi galaxis is látható! Technikai adatok: SkyWatcher Quattro 250/1000 Newton SkyWatcher EQ-6 R Pro ZWO ASI294MC Pro kamera APM 1.5 2" kómakorrigáló barlow ZWO ASIair Plus ZWO ASI290MM mini vezető kamera IDAS LPS D3 2" szűrő 10 óra expóidő Gyöngyös kertváros