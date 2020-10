Mesehős

2020.10.22. Kapcsándi Zsuzsa

National Geographic Magyarország

Tintagomba több alakot is felölt élete során. Kis fehér gombából lesz ez a mesehősök kalapjára emlékeztető kék folyadékot eresztő gomba, amiről a nevét is kapta, és amire használták is régen. Gyenge, légies gomba, óvatos megközelítést igényel, mint minden a természetben.