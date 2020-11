Balatonboglár Gömbkilátó

2020.11.03. Jámbor Tamás

National Geographic Magyarország

A város egykori elöljárója, Gaal Gaston ültette be feketefenyővel a kopár felszínű dombot. Legmagasabb pontján, 165 méter magasan egy kilátó áll, amely az 1960-as évekig faszerkezetű volt. A kilátót Kádár István mérnök álmodta meg, melyet az 1958. évi brüsszeli világkiállítás után Szabó Kálmán tanácselnök hozott Boglárra. Eredetileg belső üvegburkolattal tervezték fölállítani, amelyben egy presszót kívántak elhelyezni; de a természeti erők ezt nem engedték. A 15 méter átmérőjű, 240 háromszöglemez alkotta Gömböt, Zics László építész javaslatára díszkivilágítással látták el, ami még az északi partról is könnyen felfedezhető. Az 1980-as években átesett már egy felújításon, a kedvelt kirándulási célpont, és most 2012 nyarára ismét látogathatóvá vált Balatonboglár jelképe. A káprázatos kilátás évente tízezreket vonz.