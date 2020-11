Andromeda-galaxis

2020.11.22. Fényes Lóránd

National Geographic Magyarország

A fotót a hónap asztrofotója kategóriába nevezem. Az Androméda-galaxis a Tejútrendszert is tartalmazó galaxishalmaz, a Lokális-csoport legnagyobb galaxisa. A kiterjedt spirálgalaxis sötét égen puszta szemmel is dereng. Hatalmas méretű objektum, a Telehold átmérőjének többszöröseként látszana szabad szemmel – ha nem lenne ilyen halvány. A kép ezért 5 paneles mozaik – csak így fért be a látómezőmbe…