Két ország felett

2020.11.25. Erika Hegedüs

National Geographic Magyarország

A kép Írottkő-kilátóból készült, melynek érdekessége, hogy Magyarország és Auszria találkozásánál fekszik. Nevét pedig a hegynek is nevet adó sziklaalakzatnak köszönheti, ahol még ma is jól láthatóak a bevésett C B E betűk, melyek egykor az itt fekvő arisztokrácia birtokainak határvonalát jelölték.