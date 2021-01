A Háromtölgy Kápolna

2021.01.28. Kertész József

National Geographic Magyarország

A hagyományokhoz hűen sokan elzarándokolnak a magyaróvári és a környékbeli falvak hívei közül a Mosonmagyaróvár közelében lévő Háromtölgy Kápolnához. A A Fájdalmas Anya tiszteletére emelték a kápolnát. Mosonmagyaróváron a Feketeerdő felé haladó út jobb oldalán 1890-ben épült a Háromtölgy kápolna. Nevét a mellette található már akkor is termetes méretű három tölgyfáról kapta. A kápolna legendája szerint még a XIX. században egy pásztor, ide a tölgyfák egyikére menekült a farkasok elől és megmenekülése fejében fából kifaragta a Szűzanya képét. Később kápolnát is állítottak e helyen. A kápolna felállítása után a magyaróváriak évenkénti ún.: "Háromtölgyi" búcsút is szerveztek hozzá. Áldozócsütörtök alkalmával templomi körmenetben mentek ide a családok és az egész napot itt töltötték el, ahová még vendéglősök és cukrászok is kivonultak. Ez a hagyomány azonban az 1950-es években megszűnt. 2021.01.28 Mosonmagyaróvár