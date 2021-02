A kevesebb néha több!!!

2021.02.01. Horváth László

National Geographic Magyarország

Akkor nézzük meg hogy miért is alakulnak ki a jègkristályok és hogyan egy adott felületen 😉 Ugye adott a nedvesség és a hideg,de ez koránt sem elég ehhez, vagyis csak a kristályok méretével függ össze inkább pontosabban,mivel a kristályok mérete az apró hibáktól is függ,hogy mennyi víz tud megfagyni egy adott ponton tárgyon, ezáltal különböző méretekben és formában képes megfagyni... Persze elsősorban a hőmèrsèklet dominál... Hogy mekkorára is képes megnőlni? Az attól is függ hogy milyen az anyag felülete, mennyire sima avagy göröngyös, mennyi víz képes megfagyni egy adott helyen! A képen is jól látható hogy hol képződnek ezek a csodák! Itt például a boros üveg apró mèlyedèsei a kiinduló pontok!😉 Így néz ki egy üveg , amire a legtöbb ember azt hiszi hogy sima felülete van,de mégsem mivel mindig vannak benne apró buborékok ami az emberi szemnek láthatatlan!😉