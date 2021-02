Téli árhullám

2021.02.14. Kertész József

National Geographic Magyarország

A Duna folyam szigetközi szakaszán lévő jobb parti mellékág-rendszerekben működő hullámtéri vízpótlórendszer az ökológiai igényeknek is megfelelően üzemel, miközben az 1950-es évek vízjárását szimulálják a hullámtéren. Most egy kisebb árhullám vonult le a Dunán, és ennek megfelelően a hullámtér mélyebb területeit is elöntötte az ár. Ez a kép Kisbodakon készült, a Pálffy szigetre bevezető út mélyvonulatánál.