Én is itt vagyok…

Perzsa veronika- utak szélén, szántóföldön és az udvarodban is megtalálod. A növény 30 cm magasra is nőhet, de az aprócska virága mindössze 3-5 mm. Biztos te is láttál már és elsétáltál mellette, pedig milyen szép is ez az apró világ.