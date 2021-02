Barkák közt

2021.02.26. Szentmiklósi Zoltán

National Geographic Magyarország

Ahogy az egy közismert dalban is megfogalmazódott már, tavaszi szél vizet áraszt, minden madár társat választ. Nagy most a jövés-menés a Kiskunsági Nemzeti Park tanösvényei körül is. Régi terveim közt szerepelt Apajon a Réce Tanösvényt megnézni, nemrég erre sort is kerítettünk, s a kíváncsiságomtól hajtva másnap a Kolon-tóra szintén szakítottunk egy kis időt. Nyári ludak, szürke gémek, lilék nagy csapatokban voltak, a látvány önmagáért beszélt. Külön öröm számomra, hogy családommal ezt megoszthattam, velük együtt készítettem pár fotót, videót. Így sikerült megörökítenem életem első fotóit a függőcinegékről.