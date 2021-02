Fénylámpás

2021.02.26. Imre Péter

National Geographic Magyarország

2021.02.23-án kedvenc erdőmbe vezetett utam, hogy az idei tőzike virágzást is megcsodálhassam. Mintha egy elvarázsolt erdőben találná magát az, aki február második felétől március végéig ellátogat a Csáfordjánosfa mellett található ártéri erdőbe. Milliónyi tavaszi tőzike borítja hófehér viráglepelbe a védett ligetet. Az erdőben kijelölt tanösvény szabadon látogatható, a nyomvonalról azonban tilos letérni, ezáltal is óvva a természetvédelmi értékeket. Elkeseredni azonban a fotósoknak sem kell, hiszen a virágokat az útról is kiválóan lehet fényképezni. Minél beljebb haladunk, annál több virággal találkozunk közvetlen az út mellett is, míg az erdő mélyére érve összefüggő virágtenger tárul szemünk elé. A látvány mellett a virágok illata is kellemes, az egész erdő illatfelhőben fürdőzik.