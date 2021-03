Bokeh fürdő

Kék magány

A magyar tenger mindig gyönyörű, de különösen akkor, amikor még emberektől mentes. Még a csend hangjai is jól hallhatóak, de a látvány is magával ragadó, bármelyik arcát is mutatja. Fotómon a "kék magány"- t sikerült lencsevégre kapnom. Nyugalom a köbön...