Havas húsvét a Mátrában

2021.04.05. Szabó Bálint

National Geographic Magyarország

A cím nem elírás, hanem a valóság. Szombat késő délután egy intenzívebb havazás volt a Mátrában, melynek köszönhetően a magasabb részeken néhány centis hóréteg alakult ki, mely szépen meg is maradt. Ha már 2020-ban se volt fehér a karácsony, most, ha megkésve is, de lett helyette fehér húsvét. :) A képen a Piszkéstetői Obszervatórium, háttérben a galyatetői torony.