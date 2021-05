Somogy és Zala találkozása

Üdvözlöm. Szeretném a képemet beküldeni Önökhöz, hátha megtetszik Önöknek is és szívesen közlik az oldalukon. A történetem a képhez: Munkám miatt gyakran járok ezen a részen. A kanyargós út miatt magamban a "magyar Transzfogarasi útnak" hívom. Itt találkozik Somogy és Zala megye. A dombság egyik leggyönyörűbb része. Végre naplemente környékény jártam erre és a fényképezőgépemet is éppen a héten szereztem be, a kocsiba volt. Minden összeállt, hogy ez a gyönyörű kép megszülethesseb. Helyszín: https://goo.gl/maps/99GCbHUhQzYD6qXa8