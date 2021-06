Tési szélmalom és a tejút

2021.06.15. Schumicky Flóra

National Geographic Magyarország

Tési szélmalmok egy kedvelt helyünk fotózásra, de tejutat még sosem mentünk arra fotózni. Most ennek is eljött az ideje. A hely, ahol szabad szemmel is gyönyörű ez a jelenség.