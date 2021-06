Kápolna a hegyoldalban

2021.06.18. Dégi Nóra

National Geographic Magyarország

Szent Donát nevét több szakrális építmény is viseli. Ezek közül az egyikre a Csobánc- hegyen, annak is a lábánál találhat rá az érdeklődő. Az aprócska kápolna műemléki védettséget is élvez.