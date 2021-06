E tető alatt etet ő

Anyahajó

A feketenyakú vöcsök csibék igazán bájosak a csíkos álcapihéikben. Néhány naposan is jól úsznak és követik a szüleiket a vízben. Mint ahogyan a fotón is látszik, ha elfáradnak, a papa vagy a mama a hátára veszi őket, ebben az esetben még eteti is szállítás közben.