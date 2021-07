Citromsav kristályok

2021.07.04. Pintér Máté

National Geographic Magyarország

Sok dolgot megnézek újra a sztereomikroszkóppal is, most éppen a címben szereplő kristályok kerültek polarizált fényben a mikroszkóp alá. A kis nagyítás kedvező a nagy mérető, szabad szemmel is látványos kristályokhoz, amelyek a polarizált fénynek köszönhetően lesznek ennyire színesek.