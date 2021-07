Halandóság

2021.07.11. Polgár Nikolett

National Geographic Magyarország

♡ Egykor Te voltál a szilárdság, az otthon, a menedék, mostanra a halandóság téged is utolért. Ne aggódj, nincsen vész, mert hasznod továbbra is köztünk él. Léted nem csupán egykor jó, porrá őrölt hamvad továbbra is tápláló. Menedéket nyújt majd apró lényeknek, s e hamuból építi fel új nemzedékedet. ♡ -PhotoKolett