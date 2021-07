A BM Garázs domborműve (1954)

Reppenő Báj

A pillangó kellemre bájos, de alapvetően egyben ő a levegő kótyagos akrobatája is. Mintha azt sugallná, hogy a világ összes ideje az övé, ráér ide és oda is cikázni, mintha nem is ismerné a bölcsességet : " a legrövidebb út az egyenes".. Nos, engem is megtréfált őkelme, amikor exponálás közben elrugaszkodott a levegőbe...A fotó Gazdagréten készült, a Rodostó utcai sétány méhlegelőjén