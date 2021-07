Sárga és szép

2021.07.27. Ágoston Éva

National Geographic Magyarország

A kankalinról sokan nem is tudják,hogy a népi gyógyászat régen a levelét is gyűjtötte. Napjainkban már a virág alkalmazása is háttérbe szorult, bár díszíthetünk vele például salátákat.Erdőink szépsége.