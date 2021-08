Feketéék

2021.08.05. Márton Dalma

National Geographic Magyarország

Eddig kétszer volt szerencsém fekete gólyákat látni és fotózni is. Ez a második alkalom és alig tudom elhinni, hogy egyszerre többet is láthattam egy csoportban. Az, hogy le is fotózhattam őket hatalmas ajándék a természettől.