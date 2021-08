Csend , nyugalom helye

2021.08.08. Szabó Zsanett

National Geographic Magyarország

Pusztatemplom: Az Árpád-kori Somogy megye egy része a pannonhalmi Szent Márton-hegyi apátság birtoka volt, és lelki gondozásukat a bencés atyák látták el. Eddig terjedt a ma is püspöki rangú pannonhalmi főapát egyházmegyéje. A török háborúk alatt a község teljesen elpusztult, neve is feledésbe merült, de a szomszédos Vámos község fönnmaradt, amelynek külső területére esik ma a kora gótikus stílusú templom romja. ,,Bármennyi dolgod legyen is, mindig legyen időd, hogy csendben leülj, és elnézd, hogyan billeg a szélben a falevél.,,