Augusztusi csillaghullás

2021.08.18. Piedl-Bajári Luca

National Geographic Magyarország

A Perseidák az egyik legismertebb, meteorraj. Ezeket a hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik. Ezen az augusztusi napon az időkép.hu előrejelzése alapján akár 20-30 hullócsillagot is láthattunk óránként. A mellékelt képen 2 db is fellelhető.