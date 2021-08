Barnard 150 – Csikóhal-köd

2021.08.18. Hődör Gábor

National Geographic Magyarország

Barnard 150 sötét köd a Cepheusban A Magyar Csillagászati Egyesület éves távcsöves találkozóján, Tarjánban mindig igyekszek olyan fotótémát választani, ami igényli a több estés fotongyűjtést. Ezért esett a választásom a Cepheusban található Barnard 150-re. Ezt a sötétködöt a jellegzetes alakja miatt Csikóhal-ködként is emlegetik. A tarjáni ég most is remek volt, csak kisebb fátyolfelhők voltak az égen, de szerencsére mindig elkerülték az égbolt azon részét amerre épp fotóztam. A felszerelés jól vizsgázott, szép számú nyers kép gyűlt össze péntek és szombat este. Amíg a távcső gyűjtötte a fotonokat, addig számtalan a Perseida hullócsillag fénylett fel a fejünk felett, az észlelők legnagyobb örömére. A kép egy 200/800-as Newton távcsővel készült, átalakított Canon 1100D-vel, AZ-EQ6 mechanikán, összesen 162db 3perces nyers kép felhasználásával.