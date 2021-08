Geóda csiszolat

Azurit kristályok

Az államalapítás ünnepi "búcsúban" gyakran találkozhatunk ásvány árúsokkal, akiktől lehet érdekességeket beszerezni, amik még mikroszkóp alatt is érdekes lehet. Ezzel az azurit mintával is így találkoztam. Sztereo mikroszkóp alatt szinte a legkisebb nagyítással is látványos.