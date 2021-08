Lavas Negras

Az Éden kapuja

Az Éden kapuja A Pannonhalmi monostor 1996-ban ünnepelte alapításának ezredik évfordulóját. Ekkortájt fejeződtek be az épületek felújítási munkálatai, és az évfordulóra több, új műalkotással is gazdagodtak a bencések. Az Éden kapuja is ezen alkotások közé tartozik. A mű három részből áll. Maga a bronzkapu, a két szárnyával, amin jelenetek láthatóak a Veres Kálmán szobrász által elképzelt Édenről. Sok állatfigurát, és kevesebb növényábrázolást tartalmaz. A kapu fölötti különleges ólomüveg ablakon egy páva, melynek tizenkét díszes tolla, a 12 apostolt jeleníti meg.