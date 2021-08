Pézsmapocok

2021.08.28. Babos Rita

National Geographic Magyarország

A pézsmapocok a legnagyobb ismert pocokfaj, 54-56 centiméteresre is megnőhet és akár 2 kilót is nyomhat. Eredetileg Észak-Amerikában és Kanadában őshonos, 1905-ben került be Európába, Prága mellé egy gazdaságba, elsősorban értékes bundája miatt telepítették be. Gyorsan elterjedt egész Európában és Ázsia nyugati részein.