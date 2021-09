Dunakanyar panoráma

Magyarföldi fatemplom és a tekintélyt parncsoló Tejút

Fatemplom és a tekintélyt parancsoló Tejúttal avagy a Rettegés éjszakája 😃 Péntek éjszaka egy nagyon szép helyre látogattam el fotós ismerősömmel ahova már régóta el szeretnék jutni, ez nem más mint Magyarföld és azon belül is az ikonikus fatemplom. Az épület teljes egészében fából készült és viszonylag tiszta is a környezete ezért tökéletes helyszín egy tejútfotóhoz. A kompozíció rendesen feladta a leckét és ennél jobban jelenleg nem tudtam megkomponálni. Bár szerintem így is jó. 😃 A fotózás teljes időtartama alatt be voltam tojva mert minden irányból szarvasbőgés hallatszott és reménykedtem benne, hogy nem támadnak meg minket. 😃 Lenyűgöző és egyben félelmetes hangjuk van. Adatok: Nikon D7200 + Sigma 17-50mm F/2.8 Omegon Minitrack LX2 Külső akksi + Páramentesítő fűtés Tejút: 6x4x180 másodperc ami annyit takar, hogy 6 elemes panoráma és minden elemhez 4 képet stackeltem össze ISO 800 F/4 Táj: 2x 180 másodperc ISO 1600 F/3.2 17mm (x2) Szoftverek: Image Composite Editor, Lightroom, Photoshop