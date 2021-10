Sibrik Kápolna és a Sötét Tejút

2021.10.25. Makár Dávid

National Geographic Magyarország

Sibrik kápolna és a Tejút sötét oldala Tegnap kezdődött el az Október/November asztrofotós szezon hiszen egyre később nyugszik le a hold. A teljes sötétség és a holdkelte között volt 18 perc és ez nekem elég volt egy jó kis kápolnás asztrotájképhez. :D Ezúttal a Tejút Perseus csillagkép felöli oldalát fotóztam le. Most először próbálkoztam ilyen tejutas fotóval. A kép jobb alsó sarkában még a Fiastyúk is befigyel. ELSŐ FOTÓ! Végre most sikeresen ki tudtam próbálni a Skywatcher Star Adventurer mechanikát. Még mindíg szokatlan az Omegon Minitrack után. :D Nehéz lesz megszokni. Adatok: Nikon D7200 & Sigma 17-50mm F/2.8 Star Adventurer 2i Ég: 6x180s ISO 800 F/4 Táj: 30s ISO 800 F/4 Helyszín és idő: Zalaháshágy Sibrik Kápolna 2021 10 24 19:15-20:00