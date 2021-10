Hajnalmadár

2021.10.27. Somogyi László

National Geographic Magyarország

Régi vágyam, hogy megfigyelhessem a hajnalmadarat Badacsonyban. Ma sikerült, és nagy élmény volt. A hajnalmadár a hegyvidékek lakója, de a téli időszakot alacsonyabban fekvő területeken tölti. Magyarországon is látható régi kőbányákban, sziklafalakon vagy várromokon. Ide tartoznak a badacsonyi bányák is, ahol a sziklafalon, repedések között kutat rovarok után. Sokáig figyelhettem és egyszer le is szállt elém a kövekre. Akkor eszembe jutott, hogy van nálam fényképezőgép is :)