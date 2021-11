Szűz Mária neve- kápolna

2021.11.12. Dancs István

National Geographic Magyarország

Lesenceistvánd település fölött, a Mária- hegyen található ez a szakrális objektum. Több változatban is napvilágot láttak mondák, hogy a későbbi kápolna helyén diófa állt, melynek lombjai közt a szőlővigyázó csőszök többször is látták megjelenni Szűz Máriát. Ezután az ő képét erősítették a diófa törzsére. Eme diófa helyére épült a kápolna, érdekesség, hogy előtte jelenleg is két diófa vigyázza testőrként a szakrális épületet. Nem mellékes, hogy innen csodás kilátás nyílik a Balaton- felvidék vulkáni roncsaira (tanúhegyeire) is.