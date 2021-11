Androméda galaxis

2021.11.13. Buczi Zoltán

National Geographic Magyarország

Mintegy másfél évvel ezelőtt érkeztem meg az életem azon szakaszába, amikor is már komolyabban is elkezdtem érdeklődni a csillagos égbolt iránt. Gyermekkoromtól kezdve mindig is varázslatosnak gondoltam, már akkor éreztem, hogy a tiszta éjszakákon fölfelé fürkésző ember szomjazza a csodákat. Mivel a Tejútrendszerhez hasonlóan az Androméda is egy spirálgalaxis, ennek az objektumnak a megtekintése számomra annyit tesz, mintha 2,5 millió fényév távolságról hazatekintenék... Az amatőr asztrofotózásnak még a legelején járok, de számomra már ezzel a képpel eldőlt, hogy ezt nem lehet megunni.