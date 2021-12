C/2021 A1 Leonard Üstökös és M3 Gömbhalmaz

2021.12.05. Makár Dávid

National Geographic Magyarország

C/2021 A1 Leonard üstökös és az M3 gömbhalmaz A Leonard üstököst 2021 január 3.-án fedezte fel Gregory J. Leonard az amerikai Mount Lemmon Obszervatórium kutatója. Jelenleg a Keleti égbolton lehet megfigyelni az Ökörhajcsár csillagképben a hajnali órákban szóval ha szeretnétek a saját szemetekkel is megfigyelni akkor jó korán kell kelni és nagyon rétegesen kell felöltözni. Közel 6 magnitúdós fényessége miatt kisebb távcsővel vagy akár binokulárral is megpillanthatjuk, de akár egy kiválóan sötét égbolt alól szabad szemmel is. A fotómat a Vega Csillagászati Egyesület téli észlelőhétvégéjén készítettem Dobronhegyről. Nem korán keltem, hanem le sem feküdtem ugyanis 18 órától készültek az asztrofotók. Rettentően hideg volt. Megközelítőleg -5°C volt az észlelés pillanatában, de az erős jeges szél nagyon sokat rontott a hőérzeten. Adatok: Canon 6D + Canon 135mm F/2L