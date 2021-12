Makk mester

2021.12.18. Ruppert Géza

National Geographic Magyarország

A Szajkók mint,ahogy fotón is látható előszeretettel veszik fel a makkot és el dugják valahol az erdőben,amit legtöbbször azután el is felejtenek. Így akarva-akaratlanul is segítik az erdészek erdő telepítési munkáit.