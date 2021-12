Nyári emlék

Búbos

A búbos cinege (Lophophanes cristatus) Európa hegyvidéki, klimazonális és telepített fenyveseiben egyaránt előfordul.Odúlakó, mesterséges odvakban is megtelepíthető. Puhább, korhadó fába saját maga is ácsol odút. Fészekanyagként mohát és szőrt használ.A fenyőkön élő rovarokkal táplálkozik, télen magokat is eszik. Pirregő jelzőhangja egyedülálló a hazai cinegefajok között. Nikon D810 Sigma 150-600mm 1/1000 s f/8 600 mm ISO 800 05.12.2021 46.808497, 25.831499