Új évi SzerencseBak

2022.01.02. Macsuga Henrietta

National Geographic Magyarország

Az új év első tavaszi napján nem is volt kérdés menni kell.Messzebb akartam sétálni, de már furcsáltam miért futkároznak az őzek, nem egyedül voltam kint útközben találkoztam egy emberrel aki a másik irányból jött. Gondoltam felesleges is tovább menni,pár méter után meglàttam ezt a fiatal bakot, egyedül tènfergett a földek szélén,gaz előtt.Lekucorodtam az úton, ő ekkor már tudta nincs egyedül, hiszen a szél is tőlem fújt, mégsem hagyott fakèpnèl,aminek igazán örültem.Kíváncsisága győzött, szaglászott a levegőbe és bátorkodott közelebb jönni, élveztük egymás társaságát, mikor hátrált cuppogással bìztatni kellett kicsit, amire figyelt és jött. Sose rosszabb év kezdést nem kívánok.