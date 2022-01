"Cinegék"

2022.01.11. Gróf József

National Geographic Magyarország

A téli madáretetési szezon nem csak számukra, hanem a mókusoknak is hasznos, ahogy a frissen készült fotón is látható. A figyelmes emberek kifejezetten nagyméretű, nyitott dobozokat is függesztenek a fákra, hogy az éhező kisemlősök is könnyen táplálékhoz juthassanak.