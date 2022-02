Szokatlan látvány fogadta a meggyvágót a ‘az ország legszebb campus’-ának svédasztalos madáretetőjében

2022.01.31. Dr. Varga Attila Károly

National Geographic Magyarország

A különleges enteriőrrel ellátott madáretetőt az ország legszebb campusának, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának ipari termék és formatervező mérnöki szakja, valamint az innovációban rejlő lehetőségekre való figyelemfelhívás inspirálta, az alábbi gondolatoktól vezérelve: - a madarak téli etetésével felhívni a figyelmet arra, hogy felelősséggel tartozunk környezetünkért, kis apró momentumokkal is tehetünk azért, hogy élhetőbb legyen a Föld, közvetlen környezetünk és lakhelyünk, amire az egyre gyakoribb levegőminőség romlás, a környezetszennyezésből adódó, jövőnket jelentős mértékben befolyásoló problémák miatt még fontosabb, hogy odafigyeljünk, - a koronavírus járványhelyzet árnyékában még inkább szívet melengető érzés, testi-lelki feltöltődést tud kölcsönözni, ha körbenézünk és felfigyelünk a minket köbe vevő környezet szépségeire, természeti kincseinkre, mely egyfajta belső egyensúlyt, megnyugvást, lelki harmóniát képes kölcsönözni valamennyiünk számára, - a Miskolci Egyetem és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar egyik szlogenének, a 'Tradíció és innováció' létjogosultsága az élet számos területén igazolható, hiszen egy teljesen hétköznapinak, avagy, ha úgy tetszik hagyományosnak mondható madáretető is minden erőfeszítés nélkül megújítható, mely révén újszerű élményekkel gazdagodhatnak a megújulás folyamatában résztvevők is. (a madáretetőt és a fotókat készítette: Dr. Varga Attila Károly egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar)