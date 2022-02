Csúcsok csúcsa

A lehetetlen küldetés?

A fotó, a Dolomitok talán legszebb csúcsát a fűrész fogakra hasonlító Haunold csúcsot ábrázolja. A maga 2966 méteres magasságával és Mordorra emlékeztető zord külsejével egészen elképesztő látvány. A kép egy korábbi elhatározás/tervezés eredménye, ami mondhatnám, hogy össze is jött, de ha jobban megnézzük a fotót látunk egy majdnem szabályos X - et a kép jobb oldalán... Így inkább arról beszélnék, hogy mi is ez... Ezek bizony Műholdak! Nyáron többször meg tudtam figyelni őket ahogy óriási láncban, egymást követve gyakorlatilag libasorban szelték át az eget... De mik is ezek, és miért van belőlük ennyi? A Starlink műholdprojekt a SpaceX (Elon Musk) űripari cég világméretű projektje, amelyet gyakorlatilag az egész világra kiterjedő internetszolgáltatás céljából indított el. A program keretében a műholdak, Föld körüli pályán, kb. 550 km magasságban keringenek. A pályára bocsátások 2019-től folyamatosan történnek, jelenleg valamivel több, mint 1400 műhold alkotja a hálózatot. A program első szakaszának végét 2027-re tervezik, akkor már hihetetlenül sok, kb. 12 000 műhold fogja alkotni a rendszert. A teljes internethálózatot biztosító lefedettség viszont még ennél is több, összesen kb. 42 000 műholdból fog állni! A Föld körüli pályán keringő műholdak segítségével nagyjából 4 milliárd ember számára valósulhat meg internet szolgáltatás, olyanoknak is akiknek eddig erre nem volt technikai lehetőségük. Nekem nem tisztem megválaszolni, hogy ez jó vagy rossz, de mondhatni, hogy a Starlink gyakorlatilag teleszemeteli a Föld körüli alacsony pályát, és egyre nagyobb valószínűséggel ellehetetleníti például a földi teleszkópok munkáját. Lehetne írni pár pro - kontra érvet, hiszen az éremnek két oldala van, és jó ha tudjuk, hogy a földi életet is könnyebbé és biztonságosabbá tehetik ezek az apró szerkezetek: a katasztrófafigyelésnél például nagyon hasznosak lehetnek, mert olcsó technológiával tudnak fontos előrejelzéseket adni, és egy természeti katasztrófa esetén a túlélők felkutatásában is szerepet játszhatnak. Ettől függetlenül nyilván elgondolkodtató, hogy amennyiben a tervezett több ezer műhold pályára kerül, annak milyen hatásai lesznek az égboltunk megfigyelésére, az asztrofotózásra és a világűrben jelen pillanatban is felfoghatatlanul sok űrszemét mennyiségének alakulására