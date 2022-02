Átjáró az univerzumhoz

2022.02.06. SCHMALL RAFAEL

National Geographic Magyarország

Vannak olyan napok, amikor úgy érzem, hogy bármi történjék is, én akkoris kimegyek fotózni egyedül, félelmet nem ismerve. Zselicbe nincs ami megegyen, de azért hangok vannak rendesen. A képet úgy fotóztam, hogy igazából bele se néztem a keresőbe, hanem érzésből fordítottam a fényképezőgépet. Mivel tartva attól, hogy a panorámából kimarad egy rész, ezért sokkal sűrűbb közökkel fotóztam. Fotózás előtt próbáltam úgy elhelyezkedni, hogy a befagyott tó gátja azt az irányt vegye fel, amerre a Tejút is áll, de nem gondoltam volna, hogy ennyire látványosra sikerül az előtér ezzel a fajta vetülettel. Azért is mentem ki ( kb. 2 órára összesen ), mert nem biztos, hogy a szezonban már összejön a havas táj a csillagos éggel. Minden évben vagy egyszer van ilyen lehetőség itt.