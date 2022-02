Szódabikarbóna

2022.02.18. Pintér Máté

National Geographic Magyarország

Már alakul a természet, de egy-egy régebben fotózott témát elővettem még, hogy az új mikroszkóppal is lefotózzam. Így történ a szódabikarbónával is, ami fél óra alatt ki is kristályosodott a radiátoron. Sok érdekes alakzatot mutatott. A kép 20x objektívvel készült, polarizált fényben.