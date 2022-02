M81 és M82 Galaxisok

2022.02.25. Makár Dávid

National Geographic Magyarország

Bode és Szivar Galaxis Miután végeztem a fotóval az M45-ről gondoltam lövök egy tesztet erről a látványos galaxispárról. Kíváncsi voltam, hogy mit bírok kihozni az objektívből. Nagyon meglepődtem, hogy ilyen jól használható. A képet a harmadára vágtam így kb 3°-ot fog át és még így is használató an éles maradt. Le vagyok nyűgözve és ez csak 18 percnyi foton. A Bode és Szivar galaxisok (M81 és M82) a Nagy Medve csillagképben láthatóak tőlünk 11.8 millió fényév távolságra. Amég készült a fotó addig vizuálisan is megfigyeltük a két galaxist egyik VCSE tagtársammal egy óriásbinokulár segítségével. A képen kisebb galaxisokat is észre lehet venni. Jobbra fent az NGC 2976 illetve a Bode galaxis alatt jobbra az NGC 3077. Adatok: Canon 6D & Canon EF 70-200mm F/4L USM Skywatcher Star Adventurer 2i 16x70s 25 dark 25 flat 25 darkflat ISO 3200 F/4.5 Szoftverek: Deep Sky Stacker, Photoshop 2021 02 23 21:00-22:00 Kávás