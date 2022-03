Félmillió csillagot egy csapásra (Messier 3)

2022.03.09. Palyov Norbert

National Geographic Magyarország

A legújabb fotóm témájának a Messier 3 (M3) jelű gömbhalmazt választottam. A gömbhalmazok a galaxisok körül található csillagcsoportosulások. A mi galaxisunk (Tejút rendszer) körül 150 gömbhalmaz található. Ezek a gömbhalmazok akár több millió csillagot is tartalmazhat. A bennük lévő csillagok kora a 10 milliárd évet is meghaladja. A Messier 3 gömbhalmaz 33900 fényévre található tőlünk. Átmérője 90 fényév, és ~500000 csillagot tartalmaz. Található benne olyan csillag ami 11,4 milliárd éves. Fényességét tekintve viszonylag nagy a fényessége, és alacsony fényszennyezettségű égen már egy kisebb távcsővel is megpillanthatjuk.